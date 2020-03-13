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Macron ve Trump'tan koronavirüs görüşmesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2020
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MACRON VE TRUMP'TAN KORONAVİRÜS GÖRÜŞMESİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye saati ile 22:00'da basın açıklaması yapacak olan ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron ve Trump arasındaki görüşmede ele alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonla görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump ile yeni tip (Kovid-19) konusunu ele aldı.

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump ve G7 yöneticileriyle telefonda görüştüğünü belirtti.

Pazartesi günü koronavirüs salgını hakkında video konferansla olağanüstü G7 Zirvesi gerçekleştireceklerini ifade eden Macron, koronavirüsle mücadele kapsamında aşı ve tedavi konusunda çabalarını koordine edeceklerini ve ekonomik çözüm bulmaya çalışacaklarını kaydetti.

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