ABD'li Senatör Graham karantinada

Trump'a ait Mar-a-Lago tatil yerleşkesinde Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile birlikteydi. Bolsonaro'da koronavirüs tespit edilmesinin ardından Graham, doktorunun tavsiyesi üzerine kendini koronavirüse karşı karantina altına aldırdı.

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'a ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, Graham'ın hafta sonu Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun da olduğu Trump'a ait Mar-a-Lago tatil yerleşkesinde bulunduğu belirtildi.

TEDBİR GEREĞİ KARANTİNADA

Graham'ın Bolsonaro veya koronavirüs taşıdığı tespit edilen sözcüsü Fabio Wajngarten ile direk temasta bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Senatör Graham doktorunun tavsiyesi ve tedbir gereği yapılan test sonuçları gelene kadar kendisini karantinaya aldı." ifadelerine yer verildi.

Daha önce Teksas Senatörü Ted Cruz'un yanı sıra birkaç Temsilciler Meclisi üyesi de tedbir amaçlı kendilerini karantinaya aldıklarını açıklamışlardı.

O YEMEKTE GRAHAM DA VARDI

Trump'ın Bolsonaro ile bir araya geldiği Florida'daki görüşmelerin ardından Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'da koronavirüs tespit edilmişti.

Trump ise konuya ilişkin açıklamasında, "Bolsonaro'ya da test yapılmış. Ne olacağını göreceğiz. Endişeli değilim." ifadelerini kullanmıştı.