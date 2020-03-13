Son dakika: Irak basını: ABD İran'a saldırdı

Son dakika haberleri... Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran’a yakın silahlı milis gruplara hava saldırısı düzenledi...

Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran'a yakın silahlı milis gruplara hava saldırısı düzenledi.

Irak'ta yerel medya tarafından servis edilen haberlere göre, ABD'ye ait uçaklar, Babil, Kerbela, Salahaddin, Enbar ve diğer bazı kentlerde İran'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi birliklerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.

Irak Hizbullah grubu da saldırılarda hedef alındı.

Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD'nin, Bağdat'ta Taci Askeri Üssü'ne yapılan füzeli saldırı sonrası, İran'a yakın silahlı gruplara yönelik intikam saldırısında bulunacağı iddia edilmişti.