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Son dakika: Brezilya Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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BREZİLYA DEVLET BAŞKANI KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Son dakika haberleri... , coronavirüs nedeniyle müşahede altına alındı. Hem Brezilya İletişim Başkanı Fabio Wajngarten hem de Başkan Bolsonaro geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüşlerdi.

şüphesiyle karantinaya alındı.

Wajngarten, ABD ve Brezilya devlet başkanlarının görüştüğü toplantılara, akşam yemeğine katılmış ve Instagram hesabından Trump ve ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Mike Pence ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

TRUMP İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı öğrenilirken, İletişim Başkanı Fabio Wajngarten'in ilk corona testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen İletişim Başkanı Fabio Wajngarten'in ilk testinin ise pozitif çıktığı öğrenildi.ü

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