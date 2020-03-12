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Sosa'dan şampiyonluk yorumu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2020
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SOSA'DAN ŞAMPİYONLUK YORUMU

'un Arjantinli kaptanı , Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Bordo mavililerin şampiyonluk yolunda mücadelesini değerlendiren kaptan Sora, "Biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz" dedi.

'un Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta harika bir frikik golüne imza atan Jose , mücadelenin sonrasında açıklamalarda bulundu.

Önemli bir 3 puan aldıklarını kaydeden Arjantinli oyuncu, "İstediğimiz galibiyeti alamadığımız son maçtan sonra buradaki 3 puan çok önemli ve gerekliydi. Bugün iyi savaştık. Başakşehir maçı var, ona da iyi hazırlanacağız. Abdüş için de çok mutluyum. Sahaya çıkmadan önce uzun süredir bizimle olamadığını ama artık bize destek olacağını söyledi, güzel bir konuşma yaptı. Onun için de çok mutluyum" dedi.

Şampiyonluk için şu anda konuşmanın doğru olmayacağını kaydeden tecrübeli yıldız, "Yolun sonuna çok var, erkenken konuşmak kolay olmaz, doğru olmaz. Mücadelenin sonunda ne olacağını bilemezsiniz ama biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz ve sonunda ne olacağını birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR'U 3-1 YENDİ
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