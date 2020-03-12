Sosa'dan şampiyonluk yorumu
Trabzonspor'un Arjantinli kaptanı Sosa, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Bordo mavililerin şampiyonluk yolunda mücadelesini değerlendiren kaptan Sora, "Biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz" dedi.
Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta harika bir frikik golüne imza atan Jose Sosa, mücadelenin sonrasında açıklamalarda bulundu.
Önemli bir 3 puan aldıklarını kaydeden Arjantinli oyuncu, "İstediğimiz galibiyeti alamadığımız son maçtan sonra buradaki 3 puan çok önemli ve gerekliydi. Bugün iyi savaştık. Başakşehir maçı var, ona da iyi hazırlanacağız. Abdüş için de çok mutluyum. Sahaya çıkmadan önce uzun süredir bizimle olamadığını ama artık bize destek olacağını söyledi, güzel bir konuşma yaptı. Onun için de çok mutluyum" dedi.
Şampiyonluk için şu anda konuşmanın doğru olmayacağını kaydeden tecrübeli yıldız, "Yolun sonuna çok var, erkenken konuşmak kolay olmaz, doğru olmaz. Mücadelenin sonunda ne olacağını bilemezsiniz ama biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz ve sonunda ne olacağını birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- O ülkede OHAL ilan edildi
- İtalya'dan flaş karar! Ticari faaliyetler...
- Vuhan'da koronavirüsle savaştı! O süreci bir bir anlattı
- ABD'den açıklama: Patriot gönderme kararı aldık
- İtalya'da koronavirüs bilançosu çok ağır: 827 ölü
- Latin Amerika ülkelerinde 151 kişi...
- ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye’de İran'a ait hedefleri vurdu
- Corona virüsü tedbirinde son nokta!
- Bulgaristan'da koronavirüs vakasından ilk ölüm
- Washington'da acil durum ilan edildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...
- Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması
- Maske corona virüsünden korur mu? N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske kullanımı arttı
- Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!
- Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?