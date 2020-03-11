Trabzonspor Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken Yeni Malatyaspor-Trabzonspor mücadelesi, deprem nedeniyle gelen ertelemenin ardından bu akşam oynandı. Malatyaspor deplasmanında başarılı bir performans ortaya koyan Trabzonspor, mücadeleyi 3-1 kazandı.
Elazığ merkezli 6,8 şiddetindeki depremde Malatya büyük hasar gördü. Süper Lig'in 19. haftasında bu kentte oynanması gereken Yeni Malatyaspor-Trabzonspor mücadelesi ileri bir tarihe ertelendi. Bugün oynanan Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında Karadeniz Fırtına'sı galibiyete uzanan taraf oldu.
İŞTE 2 TAKIMIN SAHAYA ÇIKTIĞI 11'LER
Yeni Malatyaspor'un 11'i
Farnolle, Mina, Sakıb, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Fofana, Donald, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut
Trabzonspor'un 11'i
Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth
TRABZONSPOR ERKEN ATTI
Maça hızlı başlayan konuk ekip Trabzonspor, 10. dakika öne geçti. Bordo mavililerin Yeni Malatyaspor karşısındaki ilk golünü atan isim Novak oldu.
Fırtına'nın başarılı sol bek oyuncusu Novak takımını öne geçirirken, konuk ekibin oyun üstünlüğü devam etti.
Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, 30. dakika kaptanı Sosa ile farkı 2'ye çıkarttı.
Ev sahibi Yeni Malatyaspor, 44. dakikada bordo mavililerin eski golcüsü Umut Bulut ile bir gol buldu. Yeni Malatyaspor, Umut Bulut'un golü ile devre arasına 2-1 mağlup gitti.
İKİNCİ YARIDA DA ÜSTÜN OLAN TRABZONSPOR'DU
Trabzonspor karşılaşma boyunca elinde tuttuğu üstünlüğü skor tabelasına da yansıtmayı başardı. Farkı bire indiren rakibine başka fırsat vermeyen Trabzonspor, 3. golü de buldu.
Bordo mavililer 55. dakikada yıldızı Nwakaeme ile yeniden farkı 2'ye çıkarttı.
Mücadelede başka gol olmadı ve Trabzonspor mücadeleyi 3-1 kazandı.
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