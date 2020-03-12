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Son dakika: Yunanistan'da koronavirüsten ilk ölüm!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2020
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YUNANİSTAN'DA KORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜM!

Son dakika haberine göre; 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan nedeniyle 'da ilk ölüm haberi geldi. Komşuda 66 yaşındaki bir erkek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan nedeniyle 'da ilk ölüm haberi geldi. Komşuda 66 yaşındaki bir erkek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ayrıntılar geliyor...

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