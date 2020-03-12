Son dakika: Yunanistan'da koronavirüsten ilk ölüm!

Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Yunanistan'da ilk ölüm haberi geldi. Komşuda 66 yaşındaki bir erkek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Yunanistan'da ilk ölüm haberi geldi. Komşuda 66 yaşındaki bir erkek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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