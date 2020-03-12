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Son dakika: Trump, Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri askıya aldıklarını açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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TRUMP AÇIKLADI! TÜM SEYAHATLER ASKIYA ALINDI

ABD Başkanı , 'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı. Kararın Cuma günü itibariyle yürürlüğe gireceğini belirten Trump seyahat yasağından 'nin muaf olduğunu söyledi.

ABD Başkanı , cuma gecesinden itibaren 'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, 'nin bundan muaf tutulduğunu açıkladı.

Donald Trump, Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri askıya aldıklarını açıkladı DONALD TRUMP, AVRUPA’DAN GELEN TÜM SEYAHATLERİ ASKIYA ALDIKLARINI AÇIKLADI

Trump, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin aldığı önlemler konusunda, Oval Ofis'ten yapılan yayınla ulusa seslendi.

"Avrupa Birliği, gerekli önlemleri almada başarısız oldu." diyen Trump, ABD'ye bu ülkelerden gelen kişiler yoluyla virüsün taşındığına dikkati çekti.

"AVRUPA'DAN ABD'YE TÜM SEYAHATLERİ ASKIYA ALIYORUZ"
Trump, sağlık uzmanlarıyla görüştükten sonra, ABD halkının sağlığını korumak için "güçlü ama gerekli" önlemler aldığını vurgulayarak, "Yeni vakaların bizim topraklarımıza girmesini önlemek için cuma gecesinden geçerli olmak üzere Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alıyoruz. Bu kısıtlamalar sahadaki duruma göre ayarlanacak. Uygun izlemelerden geçen ABD'liler için istisnalar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İNGİLTERE MUAF TUTULACAK
Bu kısıtlamaların ticaret ve kargoyu etkilemeyeceğini kaydeden Trump, bu uygulamadan İngiltere'nin de muaf tutulacağını kaydetti.

Trump, Çin ve Güney Kore'deki durumu da izlediklerini, durumlarının iyileşmesi durumunda bu ülkelere karşı alınan önlemleri de yeniden değerlendireceklerini belirtti.

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