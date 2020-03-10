Fransa'da 33 kişi koronavirüsten öldü
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 33'e çıktı. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30'dan 33'e, vaka sayısının da 372 artarak bin 784'e yükseldiğini belirtti.
Ölenlerin 64 yaş ve üstü oldukları bilgisini paylaşan Salomon, hastalardan 86'sının da durumunun ağır olduğunu söyledi. Salomon, virüs tespit edilen kişilerin yüzde 98'inin iyileştiğini kaydetti.
Bu arada, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet de Fransa Milli Takımının, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kapsamında Ukrayna ve Finlandiya ile bu ay sonunda Paris'te oynayacağı hazırlık maçlarına seyirci alınmayacağını açıkladı.
Virüse yakalananlar arasında Kültür Bakanı Franck Riester ve 5 milletvekili, yaşamını yitirenler arasında ise bir Türk vatandaşı bulunuyor.
GÜRCİSTAN'DA 23 KİŞİDE GÖRÜLDÜ
Gürcistan'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.
Hükümetin, Kovid-19'la ilgili oluşturduğu resmi internet sitesi "https://stopcov.ge"de yer alan yazılı açıklamada, ülkede virüsün görüldüğü kişi sayısının 23'e çıktığı belirtildi.
Hükümet Kurumlar Arası Koordinasyon Konseyinin tavsiyesine göre salgın nedeniyle ülke genelinde Nevruz kutlamaları iptal edildi.
Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili Bulgaristan, Ukrayna ve Belçika'ya yapacağı resmi ziyaretleri iptal etti.
Öte yandan İtalya'dan ülkesine dönemeyen 156 Gürcistan vatandaşı da başkent Tiflis'e getirildi.
MOSKOVA'DA ETKİNLİK YASAĞI
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Kovid-19 salgını nedeniyle başkent Moskova'da 5 binden fazla kişinin katıldığı etkinliklerin 10 Nisan'a kadar yasaklandığını duyurdu.
Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Moskova'da 5 binden fazla kişinin katıldığı spor, eğlence ve halka açık etkinliklerin 10 Nisan'a kadar yapılmasını yasaklayan kararı imzaladım." ifadelerini kullandı.
Rusya Premier Ligi Başkanı Sergey Pryadkin da karara uyacaklarını belirtti.
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