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Fransa'da büyük şok! Kültür Bakanı koronavirüse yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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FRANSA'DA BÜYÜK ŞOK! KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Son dakika haberi... Avrupa'da koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Koronavirüse karşı çeşitli önlemler deneyen Avrupa devletleri virüsün yayılmasına engel olamıyor. Son olarak Franck Riester, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs Avrupa'yı da etkisi altına aldı.

Franck Riester'in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

KARANTİNAYA ALINDI
Fransız medyası, Kültür Bakanı Riester'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bakanın, evinde karantina altında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Fransa'da 1412 kişide koronavirüs tespit edilirken; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 olarak duyuruldu.

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