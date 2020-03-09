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Angela Merkel'den Türkiye açıklaması: Çaba göstereceğim

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.03.2020
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ANGELA MERKEL'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI: ÇABA GÖSTERECEĞİM

'de düzenlenen Almanya- Ekonomi Zirvesi'nde konuşan 'nin sığınmacıların sınırı geçişine engel olmamasını eleştirdi ancak Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesinin öneminin altını çizdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye- arasındaki göç mutabakatının yeni bir aşamaya getirilmesi için çaba göstereceğini söyledi.

'de düzenlenen Almanya- Ekonomi Zirvesi'nde konuşan , 'nin sığınmacıların sınırı geçişine engel olmamasını eleştirdi ancak Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesinin öneminin altını çizdi.

'HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİM'

Merkel, ile Türkiye arasında 2016'da imzalanan göç mutabakatına dikkati çekerek, "AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim." dedi.

Alman Şansölye, göç sorununda temele inmek gerektiğine vurgu yaparak, "Göçün temel nedenlerini ortadan kaldırmalıyız. AB-Türkiye anlaşmasının ana felsefesi buydu. 2015'ten beri bunu savunuyorum ve gelecekte de yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Merkel, bu bağlamda, Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın AB-Türkiye mülteci anlaşmasını ve bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşeceğini aktardı.

2015'te yaşanan göç krizine işaret eden Merkel, "2020, 2015 değil." diyerek, bu sorunun daha önce denenmiş yöntemlerle çözülemeyeceğini dile getirdi.

Merkel ayrıca, 'deki savaş, 'daki kriz, 'daki gerilim ve deniz sınırlarındaki sorunlara AB'deki hiçbir ülkenin Yunanistan kadar yakın olmadığının altını çizerek, "Yunanistan tam dayanışma ve desteği hak ediyor." ifadesini kullandı.

Son dakika: Angela Merkel ve Kiryakos Miçotakis'e Berlin'de şok! SON DAKİKA: ANGELA MERKEL VE KİRYAKOS MİÇOTAKİS'E BERLİN'DE ŞOK!

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