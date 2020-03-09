Angela Merkel'den Türkiye açıklaması: Çaba göstereceğim
Berlin'de düzenlenen Almanya-Yunanistan Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Merkel, Türkiye'nin sığınmacıların sınırı geçişine engel olmamasını eleştirdi ancak Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesinin öneminin altını çizdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye-AB arasındaki göç mutabakatının yeni bir aşamaya getirilmesi için çaba göstereceğini söyledi.
Berlin'de düzenlenen Almanya-Yunanistan Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Merkel, Türkiye'nin sığınmacıların sınırı geçişine engel olmamasını eleştirdi ancak Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesinin öneminin altını çizdi.
'HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİM'
Merkel, AB ile Türkiye arasında 2016'da imzalanan göç mutabakatına dikkati çekerek, "AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim." dedi.
Alman Şansölye, göç sorununda temele inmek gerektiğine vurgu yaparak, "Göçün temel nedenlerini ortadan kaldırmalıyız. AB-Türkiye anlaşmasının ana felsefesi buydu. 2015'ten beri bunu savunuyorum ve gelecekte de yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.
Merkel, bu bağlamda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB-Türkiye mülteci anlaşmasını ve bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşeceğini aktardı.
2015'te yaşanan göç krizine işaret eden Merkel, "2020, 2015 değil." diyerek, bu sorunun daha önce denenmiş yöntemlerle çözülemeyeceğini dile getirdi.
Merkel ayrıca, Suriye'deki savaş, Libya'daki kriz, Lübnan'daki gerilim ve deniz sınırlarındaki sorunlara AB'deki hiçbir ülkenin Yunanistan kadar yakın olmadığının altını çizerek, "Yunanistan tam dayanışma ve desteği hak ediyor." ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- "Avrupa Türkiye'den insanlık dersi almalı"
- Karantinadan seslendi: Kardeşim öldü...
- Merkel ve Miçotakis'e Berlin’de şok!
- Kerkük'te DEAŞ'a ait 104 mayın ele geçirildi
- "İran'da koronavirüs dışında bir virüs daha var!"
- Başkan Erdoğan Michel ve Leyen ile görüştü
- DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 ABD askeri öldü
- İtalya'da koronavirüs isyanı: 6 kişi öldü
- Macron ve Hafter görüştü
- Koronavirüs İran'ı vurdu! 13 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?
- e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi
- TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
- Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi
- Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?
- Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
- Petrolde son 30 yılın en sert düşüşü! Petrol fiyatları neden düştü? Motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu?
- Dolara petrol şoku! Sert yükseldi... 9 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
- 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir?
- IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı?