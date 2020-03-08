Son dakika: AB'den Başkan Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama
Son dakika haberi... Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, Konsey Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın akşam saatlerinde görüşme yapacağını duyurdu.
Leyts, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, başkent Brüksel'de gerçekleşecek görüşmede AB-Türkiye ilişkileri, sığınmacılar, güvenlik ve Suriye'deki kriz ile bölgedeki istikrar konularının ele alınacağını belirtti.
Leyts, görüşmenin yarın yerel saatle 18.00'de gerçekleşeceğini kaydetti.
SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İLE PUTİN ARASINDAKİ TARİHİ İDLİB ZİRVESİ DÜNYA BASININDA BÜYÜK YANKI BULDU
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