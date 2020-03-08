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Son dakika: AB'den Başkan Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2020
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AB'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'IN BELÇİKA ZİYARETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Son dakika haberi... Avrupa Birliği () Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, Konsey Başkanı ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye Cumhurbaşkanı ile yarın akşam saatlerinde görüşme yapacağını duyurdu.

Leyts, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, başkent 'de gerçekleşecek görüşmede -Türkiye ilişkileri, sığınmacılar, güvenlik ve 'deki kriz ile bölgedeki istikrar konularının ele alınacağını belirtti.

Leyts, görüşmenin yarın yerel saatle 18.00'de gerçekleşeceğini kaydetti.

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