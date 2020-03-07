Son dakika: Esad rejimi karargahında koronavirüs alarmı!

Son dakika haberine göre; İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve can almaya devam eden koronavirüs, Suriye'de mazlum kanı akıtan Esad rejiminin karargahına sıçradı. Rusya, İran ve rejimin ortak kullandığı karargahda 10 İranlı miliste koronavirüs tespit edildi. Milisler karantinaya alınırken, bina tahliye edildi.

Çin'in Wuhan eyaletinde patlak veren koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavuruyor. Koronavirüsün en yaygın görüld��ğü ülkeler arasında yer alan İran, milisler yoluyla Esad rejimine destek veriyor. Esad rejimi karargahındaki 10 İranlı miliste koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine milisler Şam'a götürülerek karantina altına alındı.

REJİMİN ORTAK KARARGAHINDA KORONAVİRÜSE RASTLANDI

Suriye'deki yerel medyanın edindiği bilgilere göre; Rusya, İran ve rejimin ortak kullandığı karargahda, 10 İran askerinde koronavirüse rastlandı. İddia gündeme bomba gibi düşerken karargahtaki askerler karantina altına alındı.

PANİĞE KAPILDILAR

İran'dan binlerce milis desteği alan Esad rejimi koronavirüs salgını sonrası paniğe kapıldı. İranlı milislerin bulunduğu binada çok sayıda rejim unsuru ve Rus askeri de vardı. İranlı milisler apar topar Şam'a götürüldü. Karargah binası acilen boşaltıldı.

KORONAVİRÜSTE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Koronavirüs son durum 7 Mart raporuna göre ölü sayısı 3 bin 500 sınırına gelirken toplam vaka sayısı 102 bini aştı.