İsrail Savunma Bakanının ele geçirilen Twitter hesabından "Filistin'e özgürlük" mesajı
İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in Twitter hesabını kısa süreliğine ele geçirdi.Türk oldukları düşünülen hackerlar, “Filistin’e özgürlük” ve İstiklal Marşı’nın olduğu mesajlar paylaştı.
Savunma Bakanı Bennett'in Twitter hesabı, sabah erken saatlerde bilgisayar korsanları tarafından "hack"lendi.
Yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Türk oldukları düşünülen bilgisayar korsanları, Bennett'in hesabından ilk olarak Filistin bayrağının yer aldığı "Filistin için özgürlük" mesajını paylaştı.
Daha sonra aynı hesaptan Türk bayrağı ile İstiklal Marşı'nın bazı kıtalarının İngilizce çevirisinin yer aldığı mesajlar paylaşılması da dikkati çekti.
Bennett'in hesabından ayrıca "Milli şair" Mehmet Akif Ersoy'un adı ve Türk bayrağının bulunduğu mesajlar da paylaşıldı.
Söz konusu mesajlar kısa süre sonra silinirken İsrail makamlarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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