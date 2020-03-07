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İsrail Savunma Bakanının ele geçirilen Twitter hesabından "Filistin'e özgürlük" mesajı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2020
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İSRAİL SAVUNMA BAKANI HACKLENDİ

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in Twitter hesabını kısa süreliğine ele geçirdi.Türk oldukları düşünülen hackerlar, “’e özgürlük” ve ’nın olduğu mesajlar paylaştı.

Savunma Bakanı Bennett'in Twitter hesabı, sabah erken saatlerde bilgisayar korsanları tarafından "hack"lendi.

Yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Türk oldukları düşünülen bilgisayar korsanları, Bennett'in hesabından ilk olarak bayrağının yer aldığı "Filistin için özgürlük" mesajını paylaştı.

Daha sonra aynı hesaptan Türk bayrağı ile 'nın bazı kıtalarının İngilizce çevirisinin yer aldığı mesajlar paylaşılması da dikkati çekti.

Bennett'in hesabından ayrıca "Milli şair" 'un adı ve Türk bayrağının bulunduğu mesajlar da paylaşıldı.

Söz konusu mesajlar kısa süre sonra silinirken İsrail makamlarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.






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