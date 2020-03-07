Son dakika: Çin'de koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü: En az 70 kişi enkaz altında

Son dakika haberine göre Çin'de karantinaya alınan koronavirüs hastalarının kaldığı beş katlı bir otel çöktü. Enkaz altında en az 70 kişinin kaldığı bildirildi. 23 kişinin ise kurtarıldığı açıklandı.

Çin'in Quanzhou şehrinde otel binasının aniden çökmesi sonucu en az 23 kişinin enkaz altından kurtarıldığı açıklandı. Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken enkaz altından çıkarılanların bilgisi paylaşılmaya devam ediyor.

EN AZ 70 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Bölgeye intikal eden çok sayıda arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi. En az 70 kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor.

KORONAVİRÜS HASTALARI KALIYORDU

Çin medyasına göre, binada korona virüsü şüphesiyle karantina altında tutulan insanlar kalıyordu.

ÇİN'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 3 BİN 72

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72'ye yüseldi.



Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti, 99 yeni vaka tespit edildi.

Ülkedeki toplam ölü sayısı da ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 3 bin 72'ye, Kovid-19 bulaşan kişilerin toplam sayısı ise 5 bin 489'nun durumu ağır olmak üzere 80 bin 651'e çıktı.

Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı da 502 olarak açıklanırken, müşahade altına alınanların sayısı 22 bin 177'ye geriledi. Bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı ise 55 bin 404'e ulaştı.