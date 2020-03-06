Türk savaş uçaklarına hayran kaldılar: Türkiye ile ortak anlaşma yapabiliriz
Tunus'un Cerbe Adası'nda ilk kez düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı'nda gösteri yapan Türk savaş uçakları heyecan uyandırdı. Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı Direktörü İslam el-Levati, 'Tunus ve Türk şirketleri arasında ortaklık anlaşması yapması bekleniyor.' diyerek bomba gelişmeyi duyurdu.
Tunus'un Cerbe Adası'nda ilk kez düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı'na 5 Türk şirketi katılıyor. Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı Direktörü İslam el-Levati, 'Tunus ve Türk şirketleri arasında ortaklık anlaşması yapması bekleniyor.' dedi.
Türkiye dahil 40 ülkeden havacılık ve savunma alanlarında uzman 100 şirketin katıldığı fuar, pazar gününe kadar devam edecek.
Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı Direktörü İslam el-Levati, yaptığı açıklamada, 4 Mart'ta başlayan organizasyona Türkiye'nin yoğun katılım gösterdiğini belirtti.
Levati, Tunus'ta ilk kez düzenlenen fuara Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Baykar başta olmak üzere 5 Türk şirketinin katıldığını, ayrıca 2 Türk F-16 savaş uçağının gösteri yaptığını söyledi.
Türkiye'nin havacılık ve savunma başta olmak üzere tüm alanlarda gelişmiş olduğunu kaydeden Levati, "Tunus ve Türk şirketleri arasında ortaklık anlaşması yapması bekleniyor" dedi.
GÖSTERİ HEYECAN UYANDIRDI
Fuarda 2 Türk savaş uçağının gerçekleştirdiği 25 dakikalık gösteri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ali Onaner, birçok sivil havacılık ve savunma şirketinin yer aldığı fuara Türkiye'nin geniş katılımından gurur duyduklarını belirtmişti.
Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisinin son yıllarda çok geliştiğine dikkati çeken Onaner, bu alanda uzman şirketlerle fuara katılarak Tunus'a destek verildiğini ifade etmişti.
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