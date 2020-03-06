Netanyahu koalisyonu kuracak sayıya ulaşamadı
İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken genel seçimlerde oy sayımı tamamlanırken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blok 58 milletvekilinde kalarak koalisyon hükümetini kuracak sayıya ulaşamadı.
İsrail Merkez Seçim Komisyonu, pazartesi günü yapılan seçimlerde oy sayım işlemini tamamladı.
Kesin olmayan resmi sonuçlara göre, Netanyahu'nun partisi 120 sandalyeli Meclis'e 36 milletvekili göndererek se��imi önde bitirdi.
Eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı 33 milletvekili çıkararak ikinci olurken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku 15 sandalyeyle Meclis'te üçüncü en büyük grup oldu.
Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden partilerden Şas partisi 9, Birleşik Tevrat ise 7 milletvekili çıkardı.
Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz ile İşçi-Meretz ittifakı da 7'şer sandalyeyle Meclis'te yerini aldı.
Savunma Bakanı Naftali Bennett'in liderliğindeki Yamina (Sağ) İttifakı ise 6 milletvekili çıkararak Meclis'e giren partiler arasında sonuncu oldu.
NETANYAHU KOALİSYONU KURMAK İÇİN 3 MİLLETVEKİLİNE İHTİYAÇ DUYUYOR
İsrail'de koalisyon hükümeti kurabilmek için 120 sandalyeli Meclis'te 61 milletvekilinin desteğini almak gerekiyor.
Kesin olmayan sonuçlara göre Likud'un başını çektiği sağ partilerin 58 vekilde kalması nedeniyle Netanyahu, koalisyonu kurmak için 3 milletvekiline ihtiyaç duyuyor.
İsrail'de geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül'de olmak üzere iki erken seçim yapılmış ancak sağ ve sol blok koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sayıya ulaşamamış bu nedenle 2 Mart'ta seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başına gitmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Suudi Arabistan'dan önemli uyarı: İran'a gitmeyin
- Az önce açıklandı! Korkunç rakamlar
- Sergen Yalçın'dan flaş karar!
- Yunan polisinin gaz bombası stokları tükendi
- AB'den Türkiye ve Rusya açıklaması! ''İlişkilerimizi düzeltmeliyiz''
- 7 Filistinlide koronavirüs tespit edildi
- Gazze'de 10 kişi hayatını kaybetti
- Almanya'da 7 binden fazla uçuş iptal!
- F-35’lerde sürpriz gelişme! Üretim durdu
- Başkan Erdoğan yurda döndü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cuma mesajları 2020: Resimli ve yeni en güzel cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- Dolar koronavirüs endişesiyle yükseldi! 6 Mart euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- Bir Zamanlar Çukurova 58. bölüm canlı izle | ATV canlı yayın
- Dolar/TL bugün ne kadar oldu? 5 Mart 2020 euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL?
- BİM'de Çocuk & Bebek ürünleri dikkat çekiyor! BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Milyonlarca emekliye 2000 lira ikramiye! 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Şampiyonlar Ligi finali 2020 bilet fiyatları ne kadar? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?
- EYT son dakika: Bugün EYT'te yeni gelişme var mı? Yeni sistem mi geliyor? EYT'de son durum nedir?
- Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 5 Mart altın fiyatları kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatı
- Son dakika: Dolarda dalgalanma sürüyor! 5 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Antalya Alanya kupa maçı ne zaman, saat kaçta?
- Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?