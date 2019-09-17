Netanyahu koalisyonu kuracak çoğunluğu elde edemedi

Sandık çıkış anketlerine göre, İsrail genel seçimlerinde Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok, koalisyonu kuracak çoğunluğu elde edemedi.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın sandık çıkış anketine göre, Likud'un önderliğindeki sağ blok 56 milletvekili çıkardı.

Eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ve sol partilerin oluşturduğu blok ise 43 milletvekilini meclise gönderdi.

Sağcı parti olmasına rağmen, bu yıl nisanda yapılan seçimden sonra askerlik yasası nedeniyle Netanyahu önderliğindeki koalisyona katılmayı reddeden eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 10 milletvekili çıkardı.

Bu sonuçla Liberman olası koalisyon senaryolarında bir kez daha kilit role sahip oldu.

FİLİSTİNLİLERİN BLOKU 12 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI

Öte yandan, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku, 12 milletvekilini meclise gönderdi.

Diğer iki İsrail kanalının yayımladığı sandık çıkış anketlerinde de sonuçlar KAN'ınki ile benzerlik gösterdi.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimde Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud, az bir oy farkıyla yarışı önde tamamlayarak, 35 milletvekili çıkarmış ancak tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısı olan 61'e ulaşamamıştı.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimin ardından meclise girmeyi başaran partilerle görüştükten sonra koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'ya vermişti.

Netanyahu, sağ partilerle yaptığı görüşmelerin ardından koalisyon hükümetini kurmak için yeterli sandalye sayısına ulaşamamış, bunun üzerine 29 Mayıs'ta yapılan oylamada meclis feshedilerek, yeniden seçim kararı alınmıştı.





NETANYAHU SEÇİM YASAKLARINI İHLAL ETTİ



İsrail'de bu sene, hükümetin kurulaması üzerine, ikinci kez gerçekleşen genel seçimlerde yarışan Başbakan Binyamin Netenyahu oy verme işlemi devam ederken, seçim yasalarını 3 kez ihlal etti. Netanyahu öğleden sonra, Kol Hai'ye ve Galey İsrail'e olmak üzere iki radyoya röportajı verdi.



Netenyahu seçim kampanyalarının devam ettiği sürede seçim gününden üç günü öncesine kadar yayınlanması yasak olan anket sonuçlarını paylaşarak propaganda yasasını ihlal etmişti.



İsrail Seçim Kanunu'nun 129'uncu maddesine göre, adayların seçim gününde saat 19:00'dan önce radyo ve televizyon röportajı yapması yasak.



Geçen hafta Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hakim Hanan Melcer de, seçim gününden önce bu görüşmeleri yasaklayan net bir yönerge yayınlamıştı.



Sabah saatlerinde ise Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hakim Hanan Melcer, Netanyahu'nun seçim gününden üç gün öncesine kadar yasak olan anket sonuçlarını yayınlayarak propaganda yasasını ihlal ettiğini duyurmuştu.