Yemen'de çatışma: 14 militan öldürüldü
Yemen'in Hudeyde kentinde hükümet güçleri ve Husiler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 14 militan öldürülürken, 28 militan da yaralandı. Yapılan çıklamada, hükümet güçlerinin saflarında ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalarda 14 militanın öldüğü, 28 militanın yaralandığı bildirildi.
Orduya bağlı Amalika Güçleri'nden yapılan açıklamada, Husilerin Hudeyde'nin güneyinde yer alan Ed-Dureyhimi, Et-Tuhayta ve El-Faze ilçelerindeki hükümet güçlerine ait mevzilere sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.
Hükümet güçlerinin sızma girişimine karşılık vermesiyle çıkan çatışmada Husi militanlardan 14'nün öldüğü, 28'nin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, hükümet güçlerinin saflarında ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Husiler Hudeyde kent merkezi ile limanı, hükümet güçleri ise kentin güney ve doğu girişlerini kontrol altında bulunduruyor.
Ülkedeki krize çözüm kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler, 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti. Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.
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