Ukrayna'da yeni hükümet kuruldu
Ukrayna'da yeni başbakan seçilen Denis Şmigal'in önerdiği Bakanlar Kurulu listesi Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada’da onaylandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy‘in parlamentoya önerdiği başbakan adayı Denis Şmigal, yapılan ikinci oylamada 291 milletvekilinin oyuyla başbakan oldu.
Ukrayna'da yeni başbakan seçilen Denis Şmigal'in önerdiği Bakanlar Kurulu listesi Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada'da onaylandı.
Ukrayna Parlamentosu Genel Kurul toplantısında yapılan oylamada, Başbakan Aleksey Gonçaruk'un istifa dilekçesi kabul edildi. Gonçaruk'un başbakanlık görevi sona erdiği için Bakanlar Kurulu da düştü. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in parlamentoya önerdiği başbakan adayı Denis Şmigal, yapılan ikinci oylamada 291 milletvekilinin oyuyla başbakan oldu. Yeni atanan Başbakan Denis Şmigal'in önerdiği bakanlar kurulu listesi Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada'da onaylandı.
Bakanlar Kurulunda, eski kabineden İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Dijital Dönüşüm Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mikhail Fedorov, Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy ve Adalet Bakanı Denis Malyuka görevlerinde kaldı.
Ukrayna'da yeni Bakanlar Kurulu şu isimlerden oluştu:
Devlet Bakanı Oleg Nemchinov
Gazi İşlerinden Sorumlu Bakan Sergey Bessarab
Gençlik ve Spor Bakanı Vadim Gutzeit
Sağlık Bakanı Ilya Yemets
Sosyal Politika Bakanı Marina Lazebnaya
Maliye Bakanı Igor Umansky
Topluluklar ve Bölgeler Kalkınma Bakanı Alexei Chernyshev
Başbakan Yardımcısı, Geçici İşgal Altındaki Bölgeleri Yeniden Bütünleştirme Bakanı Alexei Reznikov.
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