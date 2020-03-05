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ABD başkanlık yarışında Trump'a kötü haber! Bloomberg yarışı bıraktı ve Biden'a desteğini açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2020
ABD BAŞKANLIK YARIŞINDA TRUMP'A KÖTÜ HABER!

ABD başkanlık yarışında 'a kötü haber geldi. 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı 'da, sonuçlara göre, 9 eyalette kazanan eski Başkan Yardımcısı güven tazelerken, Vermont Senatörü Bernie Sanders ise 3 eyalette ön seçimleri önde bitirdi. ABD Başkanı Trump'ın kendisine rakip olarak görmeyi tercih ettiği 'den beklenmedik bir hamle geldi. Milyarder iş adamı Michael Bloomberg sabah saatlerinde yarışı bıraktığını ve Biden'a destek vereceğini açıkladı. Böylece ABD Başkanı Donald Trump'ın karşısındaki Biden'ın yarıştaki eli güçlendi.

ABD'de Demokrat aday adaylarını karşı karşıya getiren ve "" olarak bilinen ön seçim gününün kazananı, büyük oranda Biden oldu. California'yı almaya çok yakın olan Sanders ise Biden'ın hemen ardından yerini aldı.

Yarışın kalan bölümünde başa baş gitmeye aday iki ismin net bir şekilde öne çıktığı gecede Biden, şu ana dek 9 eyalette ipi göğüsledi.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, eski Başkan Yardımcısı Biden, California'nın ardından en fazla delegeye sahip eyalet Teksas başta olmak üzere Virginia, Alabama, Oklahoma, , Arkansas, Minnesota, Tennessee ve Massachusetts eyaletlerinde rakiplerini geride bıraktı.

Maine eyaletinde henüz sonuçlar ilan edilmezken, Biden'ın az farkla Sanders'ın önünde olduğu bildirildi.

Biden'ın kazandığı eyaletlerin tamamında, Sanders'ın ikinci sırada yarışı tamamlaması dikkati çekti.

CALİFORNİA, SANDERS'A YAKIN
Öte yandan Sanders, şu ana kadarki sonuçlara göre, Vermont, Colorado ve Utah eyaletlerinde ön seçimleri kazandı.

Sonucu en fazla merak edilen eyalet California'da ise halen oy sayım işlemleri devam ederken, sol eğilimleriyle öne çıkan tecrübeli isim Sanders, Biden'ın yaklaşık 9 puan önünde gözüküyor.

AP, sandık çıkış anketlerine dayanarak Sanders'ın California'yı kazandığını ilan etse de kazanan ismin açıklanması için oy sayım işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

DELEGE SAYISI ÖNEM TAŞIYOR
Toplamda 1191 delege sayısına ulaşan aday adayının, Demokrat Parti Kongresi'nde partinin "başkan adayı" olmaya hak kazanacağı yarışta, delege sayıları oldukça önem taşıyor.

BLOOMBERG ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Diğer yandan sadece Amerikan Samoası'nda başarı gösteren milyarder iş adamı ise böylece ilk ön seçim zaferini almış oldu. Ancak sabah saatlerinde Bloomberg, yarışı bıraktığını ve Biden'a destek vereceğini açıkladı.

Demokrat aday adaylarından Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Temsilciler Meclisi Üyesi Tulsi Gabbard ise Süper Salı'da ciddi bir varlık gösteremedi.

Temmuz'da yapılacak parti kongresinde, Demokratlar, mevcut Başkan 'ın karşısına çıkaracakları başkan adayını belirleyecek.

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de 'da başkanlık koltuğuna oturacak.

TRUMP BLOOMBERG'İ RAKİP OLARAK İSTEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Bernie Sanders'ın "gerçek destekçiler"i olduğuna işaret ederek, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi olarak eski Belediye Başkanı milyarder Michael Bloomberg'i tercih edeceğini söylemişti.

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