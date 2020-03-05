Son dakika: İran'da koronavirüs alarmı! Tüm spor faaliyetleri durduruldu
Son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri durduruldu. Öte yandan Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam 3 bin 286 kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüsün yayıldığı İran'da tüm spor faaliyetleri askıya alındı, dünya çapındaki vaka sayısı 95 bini aştı.
DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 95 BİNİ AŞTI
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 95 bini geçti.
Kovid-19 salgınında toplam 3 bin 286 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 3 bin 13, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İtalya'da 107, İran'da 92, Güney Kore'de 35, Japonya'da 12, ABD'de 11, Fransa'da 4, Avustralya 2, Irak 2, İspanya 2, San Marino, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Çin ana karasında 80 bin 430, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 103 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 42 kişide Kovid-19 tespit edildi. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 95 bini aştı.
Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle:
"Güney Kore 5 bin 766, İtalya 3 bin 89, İran 2 bin 922, Japonya 1037, Fransa 285, Almanya 262, İspanya 228, ABD 160, Singapur 112, İsviçre 93, İngiltere 87, Norveç 59, Kuveyt 56, Avustralya 52, Bahreyn 52, İsveç 52, Malezya 50, Tayland 47, Hollanda 38, Irak 35, Kanada 34, Avusturya 29, Hindistan 29, Birleşik Arap Emirlikleri 28, İzlanda 26, Belçika 23, Cezayir 17, Vietnam 16, San Marino 16, Danimarka 15, İsrail 15, Lübnan 15, Umman 15, Hırvatistan 10, Ekvador 10, Yunanistan 9, Katar 8, Çekya 8, Finlandiya 7, Meksika 6, Belarus 6, Portekiz 6, Romanya 6, İrlanda 6, Pakistan 5, Senegal 4, Rusya 3, Filipinler 3, Azerbaycan 3, Gürcistan 3, Brezilya 3, Yeni Zelanda 3, Şili 3, Endonezya 2, Mısır 2, Estonya 2, Suudi Arabistan 2, Macaristan 2, Afganistan 1, Andorra 1, Ermenistan 1, Kamboçya 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ürdün 1, Litvanya 1, Letonya 1, Lüksemburg 1, Lihtenştayn 1, Fas 1, Monako 1, Nepal 1, Nijerya 1, Sri Lanka 1, Tunus 1, Arjantin 1, Ukrayna 1, Polonya 1, Slovenya 1."
Diğer yandan dünya genelinde, virüsü teşhisi konan 53 bin 689 kişi, tedavisinin ardından iyileşerek taburcu oldu.
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