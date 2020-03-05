05 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Bosna Hersek'te ilk koronavirüs vakası!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
BOSNA HERSEK'TE İLK KORONAVİRÜS VAKASI!

Son dakika haberi... Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Son olarak 'te de koronavirüse bağlı ilk vakanın görüldüğü aktarıldı. Dünya genelinde vaka sayısı 95 bini geçti, 3 bini aşkın kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 95 bini geçti, 3 bini aşkın kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İtalya'da koronavirüs vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise, düne göre 28 kişi daha artarak 107'ye yükseldi.

ABD'de can kaybı 11'e çıktı, vaka sayısı 110'u aştı. İngiltere'de vaka sayısı 85'e yükseldi. İran'da ölü sayısı 92'ye vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi.

BOSNA HERSEK'E DE SIÇRADI

'te ise koronavirüse bağlı ilk vakanın görüldüğü aktarıldı.

detaylar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN