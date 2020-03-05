Son dakika: Rus savaş uçakları İdlib'de yine sivilleri hedef aldı:16 kişi öldü
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
Son dakika haberine göre Rus savaş uçaklarının İdlib'de bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri hedef aldığı saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.
Son dakika haberine göre Rus savaş uçaklarının İdlib'de bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri hedef aldığı saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.
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