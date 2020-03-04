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Son dakika: Irak'ta koronavirüsten bir kişi daha öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
IRAK'TA KORONAVİRÜSTEN BİR KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Son dakika haberleri... 'ta yeni tip kaynaklı üçüncü ölümün yaşandığı açıklandı. Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta Kovid-19'a yakalanan 65 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

'ta yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) üçüncü ölümün gerçekleştiği açıklandı.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta Kovid-19'a yakalanan 65 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün bugün Süleymaniye kentinde gerçekleştiği bildirilmişti. Daha sonra Bağdat'ta da koronavirüse yakalanan bir kadının yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Ülkede nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 3'e yükselmiş oldu.

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