ABD'de 10 yıllık devlet tahvili getirisi ilk kez yüzde 1'in altına düştü
Yatırımcılar için güvenli liman olarak görülen 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi ABD'de gerileme gösterdi. ABD'de 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, tarihinde ilk kez yüzde 1'in altına düştü.
ABD'de 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, tarihinde ilk kez yüzde 1'in altına düştü.
Yatırımcılar için güvenli liman olarak görülen 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, gün içinde 9 baz puan azalışla yüzde 0,980 seviyesine geriledi.
Böylece, ABD'deki 10 yıllık devlet tahvili getirisi ilk kez yüzde 1'in altına düştü.
Devlet tahvillerinin getirilerindeki gerileme, ABD Merkez Bankasının (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik aldığı 50 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından gerçekleşti.
Fed, Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerin artmasıyla 17-18 Mart'ta gerçekleşecek Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi, politika faizini 1,50-1,75 aralığından 1,00-1,25 aralığına çekti.
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