Hamas ABD'nin gizli görüşme davetini reddeddi
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan el-Meyadin kanalına röportaj verdi. Heniyye, ABD'nin Hamas ile gizli toplantı davetini reddettiklerini açıkladı.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin Hamas ile gizli toplantı davetini reddettiklerini açıkladı.
Lübnan el-Meyadin kanalına röportaj veren Heniyye, "ABD'nin bizimle gizli toplantılar yapma yönündeki talebini, Washington yönetimi tarafından yayılmaya çalışılan bir rivayet lehinde kullanılabileceğine inandığımız için reddettik." ifadelerini kullandı.
Heniyye, ABD'nin, "sözde barış anlaşmasının, bu anlaşmaya karşı çıkan Hamas ve diğer Filistinli gruplarla yapılan gizli görüşmeler sonrasında açıklandığı" yönündeki rivayetinin kabul görmesi için çalıştığını ifade etti.
TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI
ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde barış planını kamuoyuna açıklamıştı.
Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti. Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı
- Koronavirüsün tedavisini bulana büyük ödül!
- BM'den AB ve Yunanistan'a 'mülteci' tepkisi
- Bilim insanlarının çözemediği Türkler!
- Flaş açıklama! "Türkiye ile anlaşın" çağrısı
- O ülkede de koronavirüs tespit edildi
- ABD'de ilk kez yüzde 1'in altına düşüş
- Almanlardan Türkiye'ye övgü! "İdlib'de 7 yıldır..."
- Katil Esad'ın yeğeni isyan bayrağını açtı!
- ABD’den Türkiye’ye "mühimmat desteği" açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EDHO neden yok? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- ŞOK'ta bakım ve temizlik ürünleri sürprizlerle dolu! ŞOK 4 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 3. cemre ne zaman düşecek? 2020'de cemre toprağa ne zaman düşer?
- Aero L-39 Albatros savaş ucağı özellikleri nedir? L-39 savağı uçağı hangi ülkelerde var?
- Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş şartları nedir?
- Yeni EFT ücreti ne kadar? Banka EFT ücretleri kaç para? EFT ne zaman hesaba geçer?
- TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı?
- Mart ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- 100 bin TL’ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar! 2020 Mart ayı en uygun ikinci el araba modelleri listesi…
- KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama!
- Resmi Gazete’de yayımlandı! TÜBİTAK 95 personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- 2 Mart TOKİ Selçuklu kura sonuçları tüm liste | TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonucu isim listesi!