Hamas ABD'nin gizli görüşme davetini reddeddi

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan el-Meyadin kanalına röportaj verdi. Heniyye, ABD'nin Hamas ile gizli toplantı davetini reddettiklerini açıkladı.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin Hamas ile gizli toplantı davetini reddettiklerini açıkladı.

Lübnan el-Meyadin kanalına röportaj veren Heniyye, "ABD'nin bizimle gizli toplantılar yapma yönündeki talebini, Washington yönetimi tarafından yayılmaya çalışılan bir rivayet lehinde kullanılabileceğine inandığımız için reddettik." ifadelerini kullandı.

Heniyye, ABD'nin, "sözde barış anlaşmasının, bu anlaşmaya karşı çıkan Hamas ve diğer Filistinli gruplarla yapılan gizli görüşmeler sonrasında açıklandığı" yönündeki rivayetinin kabul görmesi için çalıştığını ifade etti.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti. Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.