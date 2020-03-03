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Son dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
İTALYA'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI ARTTI

Son dakika haberleri.. İtalya'da, 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da bazı ülkelerden gelen İtalyan ürünlerine yönelik damgalama önerilerini "kabul edilemez" bulduklarını belirtti.

Hükümet olarak İtalyan üretimi mallar için 716 milyon avroluk bir acil durum kaynağı ayırdıklarını açıklayan Di Maio, bunun şirketlere kredi ve doğru iletişim kampanyası için kullanılacağını bildirdi.

İtalya'da 21 Şubat günü patlak veren yeni tip nedeniyle ölü sayısı 79'u buldu, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 2 bin 263'e ulaştı.

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