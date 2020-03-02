Ukrayna hükümeti Rusya'ya kimlikle geçişleri durdurdu
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
Ukrayna'da yaşanan iç savaşın ardından Rusya ile sürekli gerilim halinde olan ve iç savaşın sorumlusu olarak Rusya'yı gören Kiev yönetimi, yeni bir karar ile serbest geçiş anlaşmasını feshetti.
Ukrayna, vatandaşlarının Rusya'ya kimlik ile geçişlerinin durdurulduğunu açıkladı.
1997 ve 2011 yıllarında Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan serbest geçiş anlaşmasının tek taraflı olarak feshedildiği, buna göre Ukrayna vatandaşlarının kimlikleriyle Rusya'ya geçiş yapamayacağı ifade edildi.
PASAPORT TALEP EDİLECEK
Aynı kuralın Rus vatandaşları için de geçerli olduğu duyurulurken, her iki ülke vatandaşlarının geçişlerinde pasaport talep edileceği belirtildi.
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