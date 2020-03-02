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Son dakika: Rus yetkililer duyurdu: Türk uçağı CN-235, Rusya üzerinde gözlem uçuşu yapacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
TÜRKİYE, RUSYA ÜZERİNDE UÇACAK

Son dakika haberi... Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı , ’nin Açık Semalar Anlaşması kapsamına Rusya üzerinde gözlem uçuşu gerçekleştireceğini açıkladı.

Silahlı Kuvvetleri'nin "Krasnaya Zvezda" adlı gazetesine açıklama yapan Rıjkov, 'nin uçuşunun bugün başlatacağını belirterek, "Uluslararası Açık Semalar Antlaşması'nın uygulanmasının bir parçası olarak 2 - 6 Mart tarihleri arasında Türkiye'nin askeri uzmanları tarafından Rusya Federasyonu toprakları üzerinde Türk uçağı 'te Kubinka Havaalanı'ndan bir gözlem uçuşu gerçekleştirilecek. Bu uçuşlar Rusya'nın belirlediği parametrelerde ve anlaşmaya uygun çerçevede gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

RUSYA, ALMANYA ÜZERİNDE UÇUŞLAR YAPACAK

Açıklamada aynı anlaşma kapsamında Rusya'nın üzerinde uçuşlar gerçekleştireceği ifade eden Rıjkov, "Uluslararası Açık Semalar Antlaşması çerçevesinde Rus An-30B gözlem uçağı Almanya üzerinde uçuş faaliyetleri gerçekleştirecek" dedi. bu uçuşun da 2 ile 6 Mart arasında gerçekleştirileceğini belirterek, uçuşların Almanya'nın Köln ve Bonn semalarında uygulanacağını belirtti.

24 Mart 1992'de Helsinki'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü üyesi olan 23 ülkenin temsilcileri tarafından imzalanan Uluslararası Açık Semalar Antlaşması'na göre ülkeler diğer ülkeler üzerinde gözlem uçuşları yaparak denetlemeler gerçekleştiriyor.

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