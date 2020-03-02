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Son dakika: BM'den flaş açıklama: Türkiye İdlib'de çok dikkatli davranıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2020
BM: TÜRKİYE İDLİB'DE ÇOK DİKKATLİ DAVRANIYOR

üyesi , " 'de sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyor" dedi.

üyesi , " 'de sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyor" açıklamasında bulundu.

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