Son dakika: BM'den flaş açıklama: Türkiye İdlib'de çok dikkatli davranıyor
Giriş Tarihi: 02.03.2020
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally, "Türkiye İdlib'de sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyor" dedi.
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally, "Türkiye İdlib'de sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyor" açıklamasında bulundu.
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