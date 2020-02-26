Son dakika: Fransa’da koronavirüsten 2'nci ölüm haberi!
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
Son dakika... Fransa’da 60 yaşındaki bir Fransızın Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Fransa'da daha önce de bir Çinli hasta hayatını kaybetmişti.Yerel medyadaki habere göre, Fransa Sağlık Bakanlığı, başkent Paris'teki Pitié Salpêtrière Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören ve ağır semptomlara sahip 60 yaşındaki Fransız hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Vaka sayısının da 17'ye yükseldiği Fransa'da geçtiğimiz haftalarda bir Çinli hasta hayatını kaybetmişti.
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