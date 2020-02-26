26 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Fransa’da koronavirüsten 2'nci ölüm haberi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
FRANSA’DA KORONAVİRÜS KABUSU! ÖLÜ SAYISI...

Son dakika... ’da 60 yaşındaki bir Fransızın () nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Fransa'da daha önce de bir Çinli hasta hayatını kaybetmişti.

Yerel medyadaki habere göre, , başkent 'teki Pitié Salpêtrière Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören ve ağır semptomlara sahip 60 yaşındaki Fransız hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Vaka sayısının da 17'ye yükseldiği Fransa'da geçtiğimiz haftalarda bir Çinli hasta hayatını kaybetmişti.

Son dakika: İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 oldu SON DAKİKA: İRAN'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 19 OLDU
Türkiye'den 'koronavirüs aşısı' ile ilgili açıklama |Video TÜRKİYE'DEN 'KORONAVİRÜS AŞISI' İLE İLGİLİ AÇIKLAMA |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN