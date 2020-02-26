Avrupa'da bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi
Avrupa'da da hızla yayılan koronavirüs, Finlandiya'da tespit edildi. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de İtalya'dan gelen bir kadında koronavirüse rastlandığı belirtildi.
Fransa, İsveç ve Finlandiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısında artış oldu, İtalya'da vaka sayısı ise 400'e ulaştı.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin Annecy kentinde koronavirüs taşıyan ve hastanede tedavi gören bir kişinin eşinde aynı virüsün tespit edildiğini açıkladı.
Bu kişinin hastanede karantina altında tutulduğunu ifade eden Veran, salgın ile mücadele için ülkedeki tüm eczanelere 15 milyon maskenin dağıtılacağını belirtti.
Bu gelişmeyle Fransa'da koronavirüse yakalanların sayısı 18'i buldu. Bu kişilerden 11'i iyileşirken, ikisi ise hayatını kaybetmişti.
İSVEÇ'TE 2. VAKKA
İsveç Halk Sağlığı Kurumundan yapılan yazılı açıklamada da İtalya'nın kuzeyinden gelen 30 yaşındaki bir kadında Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. Kadının Göteborg'de bulunan Sahlgrenska Hastanesinde tedavi altına aldığı bildirilirken, ülkede virüse yakalananların sayısının 2'ye çıktığı kaydedildi.
İTALYA'DAN GELEN BİR KADIN FİNLANDİYA'DA...
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de İtalya'dan gelen bir kadında koronavirüse rastlandığı belirtildi.
Helsinki Üniversitesi Merkez Hastanesinden yapılan açıklamada, kadının İtalya'nın Milano kentinden bir kaç gün önce Helsinki'ye geldiği vurgulandı.
Ülkede böylelikle Kovid-19 taşıyanların sayısı 2'ye yükseldi.
İTALYA'DA SAYI 400 OLDU
İtalya Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Kovid-19 görülen vaka sayısının 400'e çıktığını bildirdi.
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