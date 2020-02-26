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Hafter, Mitiga Havalimanı'na roketle saldırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2020
HAFTER, MİTİGA HAVALİMANI'NA ROKETLE SALDIRDI

Darbeci Libya'nın başkenti Trablus'a saldırmaya devam ediyor. Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, başkent Trablus’un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı’na roketli saldırı düzenledi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife 'e bağlı milisler, başkent Trablus'un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri Mitiga Havalimanı'nı grad roketleriyle vurdu, ancak uçuşlar durdurulmadı.

Hafter milisleri Mitiga Havalimanı'na dün gece de roketli saldırı düzenlemiş ve uçuşlar güvenlik amacıyla 2 saat boyunca durdurulmuştu.

Mitiga Havalimanı, şubat ayı başından bu yana Hafter milisleri tarafından dört kez hedef alındı.

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