Son dakika: İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem! 2020 son depremler...
Son dakika haberine göre; İran'ın güneyindeki Kirman eyaletine bağlı Raver ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.SON DAKİKA HABERİ: Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Raver ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 04.03'te kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
SABAH DA DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ
Öte yadnan İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem, Van'da paniğe yol açtı.
Sabah meydana gelen bir diğer depremde çok sayıda evin yıkıldığı Başkale ilçesine bağlı mahallelerde, ikinci depremde de bazı evler yıkıldı, bazılarında da çatlaklar oluştu.
En çok hasarın yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde vatandaşlar okul bahçesine kurulan çadırlara yönlendirildi. Jandarma ekipleri de vatandaşları evlere girmemeleri konusunda uyardı.
Evlerin önünde bekleyen vatandaşlar, ikinci depremin ardından hayvanlarını daha güvenli bölgelere götürdü.
Kızılay ekipleri okul bahçesinde vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. Depremlerin ardından elektrik kesintisinin yaşandığı mahallelerde çalışma başlatan VEDAŞ ekipleri, arızaları onararak enerji akışını sağladı.
AFAD görevlileri de depremzedelerin battaniye ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
Kent merkezinde de şiddetli hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar evlerden dışarı çıktı. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, binaların önünde beklemeye başladı.
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