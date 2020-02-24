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Son dakika: İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem! 2020 son depremler...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
İRAN'DA ŞİDDETLİ BİR DEPREM DAHA

Son dakika haberine göre; 'ın güneyindeki Kirman eyaletine bağlı Raver ilçesinde 4,9 büyüklüğünde meydana geldi.

SON DAKİKA HABERİ: Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Raver ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki yerel saatle 04.03'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İran'da ikinci 5,9 büyüklüğünde deprem İRAN'DA İKİNCİ 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

SABAH DA DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Öte yadnan 'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem, Van'da paniğe yol açtı.

Sabah meydana gelen bir diğer depremde çok sayıda evin yıkıldığı Başkale ilçesine bağlı mahallelerde, ikinci depremde de bazı evler yıkıldı, bazılarında da çatlaklar oluştu.

Son dakika haberi... İran'da bir deprem daha! Van'dan da hissedildi SON DAKİKA HABERİ... İRAN'DA BİR DEPREM DAHA! VAN'DAN DA HİSSEDİLDİ

En çok hasarın yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde vatandaşlar okul bahçesine kurulan çadırlara yönlendirildi. Jandarma ekipleri de vatandaşları evlere girmemeleri konusunda uyardı.

Evlerin önünde bekleyen vatandaşlar, ikinci depremin ardından hayvanlarını daha güvenli bölgelere götürdü.

Kızılay ekipleri okul bahçesinde vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. Depremlerin ardından elektrik kesintisinin yaşandığı mahallelerde çalışma başlatan VEDAŞ ekipleri, arızaları onararak enerji akışını sağladı.

AFAD görevlileri de depremzedelerin battaniye ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Kent merkezinde de şiddetli hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar evlerden dışarı çıktı. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, binaların önünde beklemeye başladı.

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