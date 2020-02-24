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Son dakika: Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed istifa etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
MALEZYA BAŞBAKANI İSTİFA ETTİ

Son dakika haberi... , muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine başbakanlıktan istifa etti.

Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed'in, başında bulunduğu mevcut iktidar koalisyonu Umut İttifakı'nı (PH) sonlandırıp yeni koalisyon kurma hazırlığında olduğu açıklanmıştı.

Ancak muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine , başbakanlıktan istifa etti.

detaylar gelecek...

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