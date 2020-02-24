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Son dakika: Darbeci Hafter'e BAE’den 43 günde 100 uçak dolusu askeri takviye

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
DARBECİ HAFTER'E O ÜLKEDEN 100 UÇAK DOLUSU ASKERİ TAKVİYE

'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 'deki Libya zirvesi ile ilan edilen ancak tarafından bozulan anlaşma sonrası bölgede hareketlilik yaşanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri () Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ’e destek amacıyla 12 Ocak’tan itibaren 6 bin tondan fazla yük taşıyabilecek 100 ayrı kargo uçuşu düzenledi.

'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'nin Hafter milislerine 43 gün içinde 100 uçaklık mühimmat taşıdığını duyurdu.

Açıklamaya göre, BAE'nin Emirliğindeki askeri üslerden havalanan kargo uçaklarının, Libya'nın doğusuna gittiği tespit edildi.

6 BİN 190 TONUN ÜZERİNDE KARGO!

BAE'ye ait iki askeri havalimanından 12 Ocak-23 Şubat tarihleri arasında Libya'nın doğusuna doğru havalanan 100 kadar uçuşun, numaraları, tarihleri, uçak tipleri ve indikleri olası hava üslerini detaylandıran dökümün yer aldığı açıklamaya göre, uçak tiplerinin toplamı 6 bin 190 tonun üzerinde kargo taşıdı.

Açıklamada, günde 2-3 sefer yapan bu kargo uçaklarının bazen takip sisteminin dışına çıkarak indiği hava üssünü gizlemeye çalıştığı, bazılarının ise Libya'nın doğusu ve 'ın batısındaki askeri hava üslerine inişinin kaydedildiği aktarıldı.

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"UÇAKLARDA PARALI SAVAŞÇILAR DA OLABİLİR"

Bu uçaklarda askeri malzemenin yanı sıra bölgedeki ülkelerden paralı savaşçıların taşınma ihtimali üzerinde duruluyor.

Bazı uçakların 150 ton taşıma kapasitesine sahip Antonov-124 tipinde olması yapılan takviyenin büyüklüğüne işaret ediyor.

Bölgede yıkıcı politikalara imza atan Abu Dabi yönetimi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'in mali, askeri ve siyasi alanda en koyu destekçileri arasında yer alıyor. Emirliklerin, Sudanlıları güvenlik şirketinde çalışacakları vaadiyle paralı asker olarak Libya'ya götürdüğü ortaya çıkmıştı.

ATEŞKESİ ENGELLEYEN KİM?

Libya'da ve 'nın ortak çağrısıyla devreye giren 12 Ocak'taki ateşkesten sonraki müzakere masalarında Hafter'in anlaşmalarını imzalamamasının arkasında BAE'nin bu yönde telkini olduğu uluslararası basında sıkça zikredildi.

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