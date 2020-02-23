23 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail onları ülkeye sokmadı! 200 kişiye geri dönmeleri için talimat verildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.02.2020
İSRAİL ONLARI ÜLKEYE SOKMADI!

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, 'nin başkenti Seul'den uçakla gelen yaklaşık 200 kişinin 'deki Ben Gurion Havalimanı'na girmesine izin vermedi.

yönetimi, Seul'den gelen 200 yabancıyı ülkeye almazken, 12 İsrailliye izin verdi.12 İsrailli ambulanslarla evlerine nakledildi.

Havayollarına ait olan uçağa yakıt ikmali yapıldığı ve sonrasında Seul'a dönmesi için talimat verildiği kaydedildi.

The Jerusalem Post Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail önceki gün, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıklamıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 345'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 362 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 77 bini geçti.

Koronavirüs İsrail'e de sıçradı! İlk vaka görüldü KORONAVİRÜS İSRAİL'E DE SIÇRADI! İLK VAKA GÖRÜLDÜ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN