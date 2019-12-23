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Son dakika: Cemal Kaşıkçı davasında 5 isme idam! Kahtani, Uteybi ve Asiri...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
CEMAL KAŞIKÇI DAVASINDA 5 İSME İDAM

SON DAKİKA HABERİ: Mahkemesi, Suudi gazeteci cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam, 3 kişiye 24 yıl hapis cezası verdi. Cinayeti yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani'ye herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Cinayette görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri ise serbest bırakıldı.

cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildi. Cinayeti yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani'ye herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Cinayette görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri ise serbest bırakıldı.

Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildiğini açıkladı.



KİLİT İSİMLERE SUÇLAMADA BULUNULMADI

Başsavcılık, cinayeti yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani'ye herhangi bir suçlama yöneltmedi.

Cinayette parmağı olan eski Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye de suçlamada bulunulmadı.

Son dakika: Cemal Kaşıkçı davasında 5 isme idam! Kahtani, Uteybi ve Asiri... SON DAKİKA: CEMAL KAŞIKÇI DAVASINDA 5 İSME İDAM! KAHTANİ, UTEYBİ VE ASİRİ...

ASİRİ SERBEST BIRAKILDI

Başsavcılık, cinayette görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest bırakıldığını açıkladı.







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