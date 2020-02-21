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Vuhan'dan tahliye edilen Ukraynalılar protesto edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2020
VUHAN'DAN TAHLİYE EDİLEN UKRAYNALILAR PROTESTO EDİLDİ

'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'in kentindeki 45'i Ukraynalı, 27'si yabancı uyruklu toplam 72 kişinin ülkeye getirilişi protesto edildi.

basınında çıkan haberlere göre, 45'i Ukraynalı, 27'si yabancı uyruklu toplam 72 kişi 'dan uçakla Ukrayna'nın Harkov kentine getirildi.

Söz konusu 72 kişinin havaalanından 7 otobüsle Poltava bölgesi Novie Sanjarı kentindeki bir sağlık merkezine nakledilişi sırasında bir grup Ukraynalı, otobüslerin şehre girişini engellemeye çalıştı.

OTOBÜSLER TAŞLANDI

Koronavirüs salgınına yakalanacaklarından endişelendiklerini belirten protestocular, otobüsleri taşladı. Protestocular ile polis arasında arbede yaşandı.

Olay yerine giden Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan arbedede 10 polisin yaralandığını belirterek, sağlık merkezinin etrafında sıkı güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Ukrayna Sağlık Bakanı Zoriana Skaletska da Facebook hesabından yaptığı açıklamalarda, tahliye edilenlerin tedbir amacıyla iki hafta karantinada kalacağını, tahliye edilenlerle birlikte olacağını bildirdi.

Tahliye sürecini Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun şekilde yürüttüklerini vurgulayan Skaletska, "Bu insanlar yurttaşlarımız, bize yabancı değiller. Aynı ülkede yaşıyoruz ve onların sağlık ve güvenliğine dikkat etmeliyiz." ifadesini kullandı.

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