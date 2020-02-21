21 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD Dışişleri Sözcüsünden Esad'a tepki: "Utanmazlık"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
ABD DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNDEN ESAD'A TEPKİ: UTANMAZLIK

ABD , 'deki saldırılarına devam eden Beşşar Esad rejiminin Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatmasını "utanmazlık" şeklinde nitelendirdi. Ortagus açıklamasında, "Gece gündüz İdlib halkının üzerine varil bombalarını yağdıran Esad, utanmaz bir şekilde 'dan 'Halep Katliam Havalimanı'na' kanlı uçuşlara yeniden başladığını duyuruyor. Bu, halkının hayal ettiği şey değil" ifadelerini kullandı.

ABD , Twitter hesabından 'ye ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Kısa süre önce Havalimanı'nı yeniden uçuşlara açtığını açıklayan Esad rejimine tepki gösteren Ortagus, "Gece gündüz İdlib halkının üzerine varil bombalarını yağdıran Esad, utanmaz bir şekilde Şam'dan 'Halep Katliam Havalimanı'na' kanlı uçuşlara yeniden başladığını duyuruyor. Bu, Suriye halkının hayal ettiği şey değil, onlar ölüm ve yıkımın kabusu içinde yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

2013'te Suriyeli muhaliflerin Halep'i ele geçirmesinin ardından kapatılan havalimanı, Esad rejiminin 2017'de kenti yeniden ele geçirmesinin ardından deneme uçuşlarına açılmıştı.

Esad rejimi, ülkenin en büyük ikinci kenti olan Halep'te ve 'ın desteklediği saldırılarda on binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Esad rejimi güçleri, Aralık 2016'dan bu yana Halep kent merkezinin tamamını kontrol ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN