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Son dakika: Netanyahu seçime günler kala ağzındaki baklayı çıkardı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.02.2020
SEÇİME GÜNLER KALA AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI!

Son dakika haberine göre Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki ’te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 inşa edeceklerini açıkladı.

Netanyahu, 'teki yasa dışı Har Homa Yahudi yerleşim birimi yakınında inşası planına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başbakanı, söz konusu konutların 2 bin 200'ünün Har Homa'ya, 3 bininin de yine Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine inşa edileceğini söyledi.

İsrail medyası, nüfusu 40 bini bulan yasa dışı Har Homa Yahudi yerleşim birimine yeni konutların inşasıyla birlikte 10 bin Yahudi yerleşimcinin daha geleceğini yazdı.

Netanyahu'nun söz konusu kararının, İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak erken seçime sayılı günler kala gelmesi ise dikkati çekti.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 215 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

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