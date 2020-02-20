ABD'yi karıştıran iddia! Trump'tan Wikileaks kurucusu Assange'a af teklifi
ABD Başkanı Donald Trump’ın "af veya başka bir çıkış yolu” teklifine şart olarak Wikileaks Kurucusu Assange’dan, Demokrat Parti e-maillerinin sızdırılmasında Rusya bağlantısını reddetmesini istediği öne sürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Stephane Grisham, "Bunlar kesinlikle ve tamamen yanlış" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Wikileaks Kurucusu Julian Assange'a Demokrat Parti e-maillerinin sızdırılmasında Rusya bağlantısını inkar etmesi koşuluyla af teklif ettiği iddia edildi.
The Guardian gazetesinin haberine göre, Assange'ın avukatı Edward Fitzgerald, iade duruşmaları öncesinde bugün yapılan teknik celsede, Eski Cumhuriyetçi Partili Kongre Üyesi Dana Rohrabacher'ın Ağustos 2017'de Assange'ı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde ziyaret ettiğini ve af önerdiğini öne sürdü.
Fitzgerald, Trump'ın "af veya başka bir çıkış yolu" teklifine şart olarak Assange'dan, Demokrat Parti e-maillerinin sızdırılmasında Rusya bağlantısını reddetmesini istediğini ifade etti.
Hakim Vanessa Baraitser, iddiayı deliller arasına almayı kabul etti.
Assange, bugün yapılan duruşmaya tutuklu bulunduğu Belmarsh Hapishanesi'nden video bağlantısıyla katıldı.
BEYAZ SARAY, İDDİALARI YALANLADI
Beyaz Saray Sözcüsü Stephane Grisham da söz konusu iddialara ilişkin, "Bunlar kesinlikle ve tamamen yanlış." açıklamasını yaptı.
Trump'ın, Rohrabacher'ın eski bir Kongre üyesi olduğu dışında bu kişi hakkında çok fazla bilgisi bulunmadığını kaydeden Grisham, "Trump, Rohrabacher ile bu konu hakkında hiç konuşmadı hatta neredeyse hiçbir konu hakkında konuşmadı. Bu haber tamamen uydurma ve yalan. Bu belki de Demokratlar'ın başka bir tezgahıdır." yorumunda bulundu.
ASSANGE DAVASI
Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.
ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.
Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı. Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti.
İADE DAVASININ DURUŞMALARI GELECEK HAFTA BAŞLAYACAK
İngiltere'de mahkemenin, casuslukla suçlandığı ABD'nin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor.
Uzmanlar, Assange'ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.
İngiltere'de en ağır suçluların bulunduğu hapishane olarak bilinen Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Assange hakkındaki iade davasının duruşmaları gelecek hafta başlayacak.
DEMOKRAT PARTİ E-MAİLLERİ
Wikileaks, 2016 başkanlık seçimlerinden birkaç ay önce Demokrat Partinin sürücülerinden 20 bin elektronik postayı yayımlamıştı.
Bu belgeleri sızdırarak ABD seçimlerine karışmakla suçlanan Wikileaks kurucusu Assange, Hillary Clinton'ın ekibinin Demokrat Parti aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın aday olmaması konusunda çeşitli komplolara karıştığına ilişkin elektronik postaları kamuoyuyla paylaşmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Merkel yine ayakta duramadı!
- Filistin'den ABD'nin sözde barış planına tepki
- BM'den darbeci Hafter'e kınama!
- Libya'da flaş gelişme! Müzakerelerin tümü askıya alındı
- Pentagon'dan flaş İdlib açıklaması
- Son dakika: İran'da 2 kişi koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti
- Filistin'den ABD'nin sözde barış planına tepki
- İşgalci İsrail seyyar okula el koydu
- Fransa'dan bir skandal uygulama daha!
- Almanya'dan skandal başörtüsü kararı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Osman 11. bölüm tek parça izle! – ATV
- 550 liradan başlıyor… İstanbul’da kira fiyatları ne kadar? İlçe ilçe İstanbul kiralık daire fiyatları!
- Meteoroloji uyardı… Hava yarın nasıl olacak? 20 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!
- A101 ürünler kataloğu 20 Şubat – A101 aktüel ürünler kataloğu Samsung Ultra HD Smart TV fırsatı sunuyor!
- Faizler 10,75’e düştü, dolar hareketlendi! 19 Şubat güncel dolar kuru! Dolar ne kadar oldu?
- Faiz kararı sonrası kredi faiz oranları ne kadar? 19 Şubat konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?
- Faiz kararı ne oldu? Faizler düştü mü? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?
- FB- GS derbisi hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı?
- Evde bakım maaşı 19 Şubat yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) yattı mı?
- 894 TL taksitle ev imkanı… 100 bin konut TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ kura çekiliş tarihleri!
- Gram altın 310 TL’yi aştı… 19 Şubat altın fiyatları son durum nedir? Gram, çeyrek, spot altın fiyatı ne kadar?
- Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Ares Özdemir neden öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi!