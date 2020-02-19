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İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde arttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.02.2020
İNGİLTERE'DE ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTTI

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre 1,8 artış gösterdi. Ekonomistlerin beklentileri, enflasyonun geçen ay yüzde 1,6 artış göstermesi yönündeydi. İngiltere'de enflasyon, geçen ay yüzde 1,8 artış kaydetti.

İngiltere'de , geçen ay yüzde 1,8 artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 1,8 artış kaydederek son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon, bir önceki ay yüzde 1,3 seviyesindeydi.

Ekonomistlerin beklentileri, enflasyonun geçen ay yüzde 1,6 artış göstermesi yönündeydi.

ONS açıklamasında, ülkede yılın ilk ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde artış göstermesinde artan yakıt ve konut fiyatlarının etkili olduğu belirtildi.

İngiltere'de enflasyon, halen İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüzde 2 hedef seviyesinin altında seyrediyor.

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