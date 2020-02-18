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BM'den flaş koronavirüs açıklaması: Gelişmemiş ülkelere sıçrama ihtimalinden endişeliyiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.02.2020
BM'DEN FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: ENDİŞELİYİZ!

() , 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık sistemi zayıf ülkelere sıçramasından endişe ettiğini söyledi.

Pakistan-Hindistan sınırındaki Kartarpur Darbar Sahib Sih tapınağını ziyaret eden () , burada yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınındaki durumun şu an için kontrol altında olduğunu söyledi.

RİSK ÇOK BÜYÜK
Guterres, salgının sağlık sistemi gelişmemiş kıtasındaki ülkeler gibi ülkelere sıçramasından endişe duyduğunu dile getirerek, "Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazır olmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü, böyle bir gelişme olduğunda nasıl müdahale etmesi gerektiği üzerinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

'de yaşanan insani krize de değinen Guterres, rejimine ateşkes çağrısında bulunarak, , ve 'nın siyasi çözüm bulması gerektiğine vurgu yaptı.

Guterres, 'daki iç savaşa ilişkin de BM'nin silah ambargosunun ihlal edildiğini belirterek, "Libya'da kaç farklı ülke silah ambargosunu ihlal ediyor ve bölgeye hem personel hem ekipman yolluyor?" diye sordu.

"AFGANİSTAN'DA BARIŞ HERKESİN YARARINA"
Guterres, aralarındaki ilişkiler nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin çalışmalarını kısıtladığı gerekçesiyle , ABD ve Rusya'yı suçlayarak, "Kaosun dünyamızı çok dengesiz bir hale dönüştürdüğü riskli bir dönemde yaşıyoruz." dedi.

ABD ile Afgan Talibanı arasında yürütülen müzakerelerin bölgede uzun süredir devam eden istikrarsızlığı sona erdirmek için önemli bir şans olduğunu da kaydeden Guterres, "Bu barış şansını kaçırmamamız gerekiyor. Milyonlarca Afgan yıllardır sığınmacı hayatı yaşıyor. Barışın sağlanması ve 'ın uluslararası topluma entegre edilmesi herkesin yararına." diye konuştu.

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