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Filistin Başbakanı: "Yakın bir zamanda tarihe gömülecek"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.02.2020
YAKIN BİR ZAMANDA TARİHE GÖMÜLECEK

ABD Başkanı 'ın 28 Ocak'ta ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıkladığı tek taraflı sözde barış planı hakkında açıklama yapan Başbakanı , "Sözde barış plan, Netanyahu ile Trump arasındaki bir anlaşmadan başka bir şey değil. Buna, barış planı dememiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Ba��bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, , 'da düzenlenen 56. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Filistin konulu sempozyumda konuştu.

"SEÇİM KAMPANYALARININ BİR PARÇASI"

"Sözde barış plan, Netanyahu ile Trump arasındaki bir anlaşmadan başka bir şey değil. Buna, barış planı dememiz mümkün değil. Bu ancak bu iki liderin seçim kampanyalarının bir parçasıdır." diyen Iştiyye, 'ü kapsamayan, Filistinlilerin dönüş hakkını tanımayan, 221 yerleşim biriminde yaşayan 720 bin Yahudi mülteciye dokunmayan ve egemenliği olmayan bir Filistin önerdiğini kaydetti.

"TARİHE GÖMÜLECEK"

Sözde barış planının, Filistinlileri birbirine köprü ve tünellerle bağlanacak adacıklara hapsettiğini belirten Iştiyye, Trump'ın planının ölü doğduğunu ve yakın bir zamanda da tarihe gömüleceğini dile getirdi.

Iştiyye, Avrupa ülkelerini Trump'ın sözde barış planına karşı çıkmaya ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdı.

SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı ile 'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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