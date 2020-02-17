Filistin Başbakanı: "Yakın bir zamanda tarihe gömülecek"
ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Ocak'ta Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıkladığı tek taraflı sözde Orta Doğu barış planı hakkında açıklama yapan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, "Sözde barış plan, Netanyahu ile Trump arasındaki bir anlaşmadan başka bir şey değil. Buna, barış planı dememiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.
Filistin Ba��bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Muhammed Iştiyye, Almanya'da düzenlenen 56. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Filistin konulu sempozyumda konuştu.
"SEÇİM KAMPANYALARININ BİR PARÇASI"
"Sözde barış plan, Netanyahu ile Trump arasındaki bir anlaşmadan başka bir şey değil. Buna, barış planı dememiz mümkün değil. Bu ancak bu iki liderin seçim kampanyalarının bir parçasıdır." diyen Iştiyye, Kudüs'ü kapsamayan, Filistinlilerin dönüş hakkını tanımayan, 221 yerleşim biriminde yaşayan 720 bin Yahudi mülteciye dokunmayan ve egemenliği olmayan bir Filistin önerdiğini kaydetti.
"TARİHE GÖMÜLECEK"
Sözde barış planının, Filistinlileri birbirine köprü ve tünellerle bağlanacak adacıklara hapsettiğini belirten Iştiyye, Trump'ın planının ölü doğduğunu ve yakın bir zamanda da tarihe gömüleceğini dile getirdi.
Iştiyye, Avrupa ülkelerini Trump'ın sözde barış planına karşı çıkmaya ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdı.
SÖZDE BARIŞ PLANI
ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.
Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.
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