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Son dakika: Kiliseye silahlı saldırı! 10 ölü var...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.02.2020
KİLİSEYE SİLAHLI SALDIRI!

Son dakika haberine göre; 'da kimliği belirsiz silahlı kişiler ülkenin kuzeyindeki Sahel bölgesindeki Yagha kentinde bulunan kiliseye pazar ayini sırasında saldırı düzenledi. Düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilerin yer aldığı haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler ülkenin kuzeyindeki Sahel bölgesindeki Yagha kentinde bulunan kiliseye pazar ayini sırasında saldırı düzenledi.

Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırganlar daha sonra kilisenin papazını da yanlarına alarak kaçtı.

'nun kuzeyinde 12 Ocak'ta sona eren olağanüstü hal (), terörle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla 1 yıl daha uzatıldı.

OHAL, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'e yakın insan hayatını kaybetti, en az 270 bin kişi de evlerinden oldu.

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