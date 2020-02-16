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Tel Abyad’da bomba yüklü araç patladı! Çok sayıda ölü var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
TEL ABYAD’DA BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLADI! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.

ilçe merkezinde işlek bir caddede araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtiyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki 'nin Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

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