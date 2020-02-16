Münbiç'te SMO ile teröristler arasında çatışma
Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK'lı teröristler arasında Münbiç hattında çatışma yaşandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü YPG ve PKK arasındaki çatışmalar sürüyor.
SMO bileşenlerinden Sultan Murat Tümeni ile teröristler arasında Münbiç hattı Sayyade cephesinde şiddetli çatışmalar yaşandı.
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