16 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Münbiç'te SMO ile teröristler arasında çatışma

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
MÜNBİÇ'TE SMO İLE TERÖRİSTLER ARASINDA ÇATIŞMA

ile /'lı teröristler arasında hattında yaşandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri () destekli () ile terör örgütü ve arasındaki çatışmalar sürüyor.

SMO bileşenlerinden Sultan Murat Tümeni ile teröristler arasında hattı Sayyade cephesinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

Son dakika: Münbiç'te SMO ile teröristler arasındaki çatışma anları kameraya yansıdı |Video SON DAKİKA: MÜNBİÇ'TE SMO İLE TERÖRİSTLER ARASINDAKİ ÇATIŞMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN