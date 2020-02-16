İtalya'da kritik Libya toplantısı! Tarih açıklandı
Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
Münih'te Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı yapılırken önemli bir haber geldi. AA'nın geçtiği son dakika haberine göre İtalya, ateşkes ve silah ambargosu uygulamalarındaki ilerlemeyi görüşmek için gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak.Münih'te Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı yapılırken önemli bir haber geldi. AA'nın geçtiği son dakika haberine göre İtalya, ateşkes ve silah ambargosu uygulamalarındaki ilerlemeyi görüşmek için gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak.
Detaylar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD güçlerinin olduğu bölgeye saldırı
- Almanya'dan flaş Libya açıklaması
- Esad'dan ordusuna "herkesi öldürün" emri
- Neye uğradığını şaşırdı!
- İsrail'den Hamas'a ait hedeflere saldırı!
- Tarihte bir ilk gerçekleşti! Aliyev yüzüne karşı söyledi
- Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama
- Afganistan'da uyuşturucu bağımlılarına saldırı
- Serrac'dan Türkiye açıklaması ve Hafter'e tokat gibi yanıt!
- İşte Coronavirüs bilançosu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor Gönüllüler yarışmacıları kimdir? 2020 Survivor Gönüller takımında kimler var?
- 2020 Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir?
- YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?
- 66 kamu kurumuna 670 personel alımı! İŞKUR KPSS’siz personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- 20 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu… A101’de bu hafta Honor 7S cep telefonu sürprizi! İşte, A101 aktüel katalog!
- BİM aktüel ürünler kataloğu 21 Şubat Cuma! BİM aktüel katalog bu hafta çok hesaplı!
- Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?
- Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır?
- 2020 O Ses Türkiye birincisi kim? O Ses Türkiye kim kazandı? Final gecesinde...
- İkinci soruda elendi, sosyal medyada gündem oldu! Milyoner'e damga vuran "Çorba" sorusu!
- Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapıya ne ad verilir?
- Nobel Ödülleri'ne ismini veren Alfred Nobel'in hissedarı olduğu "Nobel Kardeşler Petrol Şirketi" hangi ülkede bulunur?