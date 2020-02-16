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İtalya'da kritik Libya toplantısı! Tarih açıklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
İTALYA'DA KRİTİK LİBYA TOPLANTISI! TARİH AÇIKLANDI

Münih'te Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı yapılırken önemli bir haber geldi. AA'nın geçtiği son dakika haberine göre , ateşkes ve silah ambargosu uygulamalarındaki ilerlemeyi görüşmek için gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak.

Münih'te Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı yapılırken önemli bir haber geldi. AA'nın geçtiği son dakika haberine göre , ateşkes ve silah ambargosu uygulamalarındaki ilerlemeyi görüşmek için gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak.

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